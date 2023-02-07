Depremin en acı görüntüsü

Türkiye’yi sarsan depremin ardından sosyal medyada birbirinden çarpıcı videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Videoda, Hatay'ın Antakya ilçesinin Ekinci Mahallesi'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir çocuğun da enkaz altında kurtarılmayı beklediği anlar görülüyor.

Kurtarma ekibindeki görevlinin 'Yanağını göster bana' sözünü ardından kız çocuğun çaresiz bir şekilde enkaz altında beklediği anlar yürekleri dağladı.

NE OLMUŞTU:

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay'ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarda arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.