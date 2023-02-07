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  • AKP’li vekil Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte enkaz altındaydı

AKP’li vekil Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte enkaz altındaydı

Deprem felaketinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:31
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AKP’li vekil Yakup Taş hayatını kaybetti

AKP’li vekil Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte enkaz altındaydı
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AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Taş, ailesiyle birlikte Adıyaman’da 9 katlı bir binanın enkazında kalmıştı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Taş'a ait Twitter hesabından "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

Son gelen bilgiye göre AKP’li vekil Taş hayatını kaybetti.

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mmt
7.02.2023 16:16
bunu haber yapmayın toprak altında kurtarılmayı bekleyen canları haber yapın.bu soğukta bekliyolar.yazık günah bu millete.  
 
papillon
7.02.2023 16:01
Şehit ilan edin de milletin aklıyla diniyle alay edin...  
 
İSO
7.02.2023 15:34
ALLAH RAHMET EYLESİN, YAKINLARINA SABIR VERSİN. ALLAH BİR DAHA BÖYLE BAŞKA ACILAR YAŞATMAZ İNŞALLAH.  
 
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