AKP’li vekil Yakup Taş hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte enkaz altındaydı

AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Taş, ailesiyle birlikte Adıyaman’da 9 katlı bir binanın enkazında kalmıştı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Taş'a ait Twitter hesabından "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.

Son gelen bilgiye göre AKP’li vekil Taş hayatını kaybetti.