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Erdoğan'a deprem bölgesinde protesto. Bahçeli ile birlikte gitmişlerdi

MHP lideri Bahçeli ile birlikte depremin yerle bir ettiği Hatay'a giden Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan Hatay'ın Samandağ ilçesinde protesto edildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:26
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Erdoğan'a protesto

Erdoğan'a deprem bölgesinde protesto. Bahçeli ile birlikte gitmişlerdi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde en çok hasarı alan Hatay'a yaptığı ziyaret sırasında "Geliyor gelmekte olan" diye bağıran bir kişiye polis müdahale etti.

Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu. Muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, talepleri dinledi.

Yaptığı konuşmada, "Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından anlının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, koordinasyon toplantısının çıkışında bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Depremzede olduğu tahmin edilen vatandaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı seçim sloganlarından biri olan "Geliyor gelmekte olan" cümlesini bağırarak söyledi.

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