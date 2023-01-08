Kılıçdaroğlu: İki yıl içerisinde Suriyelileri Suriye'ye göndereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi Proje ve Hizmet Tanıtım Toplantısına konuştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından önce çıkanlar şu şekilde:

Biz CHP'yiz vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmayız. Halkı seven halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar. Engeller çıkarıyorlar. Seçimden önce arkadaşlarıma söyledim seçimden sonra rozetinizi çıkarın. Bir ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallerden başlayın.

Dolayısıyla bizim bakış açımızla iktidar arasında dağlar kadar fark var. Esenyurt'ta konut mağdurları var. Yani vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak 60 bin kişiden para toplanmış. Bu paralar toplanırken bu belediye, bu iktidar ne iş yapıyordu. Seçimlerden önce 3 kez grup toplantılarında bunu dile getirdim. Şimdi ne olacak bu kişiler? Bunu belediye başkanları çözemez merkezi hükümetin çözmesi lazım. Bunun için de bu hükümetin gitmesi lazım.

150 GÜNDE 150 PROJE 150 GÜNDE 190 OLDU

Belediye başkanlarımızın koltuğunu haczettiler. Diğerlerinin tüm faturaları bizim başkanlarımıza çıkarılıyor.

Buranın bir beton ormanına dönüştürüldü. Bunların gözü dönmüş. Nerde ağaç gördülerse beton döktüler. (Esenyurt Belediye Başkanı) Hakkında 130 soruşturma açılmış. Açmazsanız namertsiniz. Alın teri dökmüşsen mesele yok. Sanmayın ki sadece Esenyurt için bunlar oluyor. Hayır, bütün belediye başkanlarımız için bunları yapıyorlar. Biri gidiyor öbürü geliyor. Devamlı denetleyelim, engelleyelim, haciz koyalım. Sonra meydanlarda diyelim ki ‘siz seçtiniz ama bunlar iş yapmıyorlar. Ama bizim belediye başkanlarımız zekalarını kullanıyorlar. Her kuruşu halk için harcıyorlar. Onlar hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar onlar bu engelleri aşmayı biliyorlar.

150 günde 150 proje diye başladı. 150 günde 190 proje oldu. İstanbul'un katmerleşen bütün sorunlarıyla mücadele etti. Para bulamıyorlardı. Ekrem Başkan inşaatı duran bütün metro inşaatlarını açtı. Şimdi ona da engel çıkarmaya çalışıyorlar. Biz Ekrem Başkanı kimseye kaptırmayız. Hesabı verecekse 16 milyon İstanbulluya verir. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar. Ben o savcılara hakimlere sesleniyorum. Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığını biliyorum. Sanıyorlar ki gelecekler istediklerini yapacaklar.

Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz.

Başkanımız yurt dışından gelen pek çok yabancıya düşmanlık yapmadan kin tutmadan hizmet veriyor. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Engel oldular. Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız.

Biz halkı düşünüyoruz onlar ceplerini düşünüyor. Kefen de cep yok bu kadar yolsuzluğu ne yapacaksınız.