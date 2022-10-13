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Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı

ABD'de Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile görüşen Kılıçdaroğlu, "İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız" dedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 23:07
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Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı

Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye’de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar” dedi.

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