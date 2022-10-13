Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye’de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar” dedi.

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