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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Memleket Partisi'ne gideceğim

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili kararını verdi. İnce'yle görüşme yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ziyaret için başvuru yapacaklarını uygun görülürse belirlenen tarihte gitmek istediğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:55
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Kılıçdaroğlu: Memleket Partisi'ne gideceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Memleket Partisi'ne gideceğim
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CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin söz konusu tavrı muhalefet kanadında tartışmalara yol açarken, bir süredir devam eden 'ziyaret' belirsizliği ise çözülüyor.

KILIÇDAROĞLU KARARINI VERDİ

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği günlerdir merak edilirken, Kılıçdaroğlu kararını verdi.

"MEMLEKET PARTİSİ'NE GİDECEĞİM"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" dedi.

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