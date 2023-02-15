Kılıçdaroğlu: Nasıl bir korkaklıktır kendi askerini bekletmek. İlk 12 saatte işleri çözecek kapasiteye sahip ama askeri beklettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem sonrası askerin geç müdahale etmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, deprem sonrası yaşanan koordinasyon sorununa dikkat çekerek, “Nasıl bir korkaklıktır kendi askerinden korkmak. Asker bu konuda deneyimlidir. İlk 12 saat içerisinde işleri çözecek kapasiteye sahip ama askeri beklettiler” şekline konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Asla koordine olamadılar. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üssüne taşırız diye özel çaba harcadılar. Nasıl bir korkaklıktır kendi askerinden korkmak. Asker bu konuda deneyimlidir. İlk 12 saat içerisinde işleri çözecek kapasiteye sahip ama askeri beklettiler. Zaten olmayan akli melekelerini kaybettiler. Tüm koordine sosyal medyaydı. Sosyal medyaya yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Soru soran gençler, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar. Haber kanallarına sorumluluğu hafifletme talimatı verdiler. Vatandaşlarımızın önünden mikrofonları çektiler. Onlara göre senin kader planında molozlar var.

Erdoğan çıkmış 'Bana bir yıl daha verin' mesajıyla ortada geziniyor. Erdoğan bu ülke sana tam 20 yıl verdi. Bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez.

Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin yıkılışı. Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettim.

"VİTAMİNSİZ GOEBBELS"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yüklenen Kılıçdaroğlu, “İletişim Başkanlığı hemen en çok takipli hesapları satın almaya başladı. 'Asrın felaketi' kampanyasını öne sürdüler, bir video devreye soktular, belgesel sesiyle kendilerini aklamaya çalıştılar. Aslında biz bu İletişim Başkanlığını daha önce de incelemiştik bu 'Vitaminsiz Goebbels' bunları bir defa yapmadı. 'Yeni ekonomi modeli' dediler işsizlik fırladı, 'enflasyonla topyekün mücadele' dediler enflasyon fırladı, 'Türkiye yüzyılı' dediler şimdi asrın felaketini konuşuyorlar. Erdoğan ve emrindeki İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa hemen bir reklam servis etmeye başlıyor” dedi.