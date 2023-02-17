Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 11 Şubat'ta hayatını kaybetmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi.

1,5 SAAT SÜRDÜ

İki liderin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda gündeme ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki yapılması planlanan toplantının da bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

ALTILI MASA DEPREM GÜNDEMİ İLE TOPLANACAK

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu.