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Kılıçdaroğlu'ndan 'sorulmayacak sorular kanunu' çıkışı: 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabından yayınladığı videoda, "Cumhurbaşkanı olduğumda Bay Kemal 'Sorulmayacak Sorular Kanunu' çıkaracak. Herkesin Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 00:17
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Kılıçdaroğlu: Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracağım

Kılıçdaroğlu'ndan 'sorulmayacak sorular kanunu' çıkışı: 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından bir video paylaştı.

Videoda 'Sorulmayacak Sorular Kanunu' çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“14 MAYIS’TAN SONRA BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK”

“Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun… 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak.”

“SORANLAR CEZALANDIRILACAK

Kılıçdaroğlu, TikTok’ta yayınladığı videoyu Twitter hesabında da paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak.”

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