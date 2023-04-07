Kılıçdaroğlu'ndan 'sorulmayacak sorular kanunu' çıkışı: 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından bir video paylaştı.

Videoda 'Sorulmayacak Sorular Kanunu' çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“14 MAYIS’TAN SONRA BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK”

“Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ikizler burcu musun… 14 Mayıs’tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal, Sorulmayacak Sorular Kanunu çıkaracak, herkesin Cumhurbaşkanı olacak.”

“SORANLAR CEZALANDIRILACAK”

Kılıçdaroğlu, TikTok’ta yayınladığı videoyu Twitter hesabında da paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar kanunla net bir şekilde tanımlanacak. Örneğin kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle cezalandırılacak.”