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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kan bağışı açıklaması. Kızılay acil çağrı yapmıştı

Kızılay’ın kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kan bağışı yapılması çağrısında bulundular…

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 21:35
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Kızılay'ın duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kan bağışı çağrısı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan kan bağışı açıklaması. Kızılay acil çağrı yapmıştı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay'ın 'kan bağışı' duyurusunu paylaşarak vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısı yaptı.

Türkiye Kızılay Derneği, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

"BİLİYORUM KIZGINSINIZ AMA..."

Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim." ifadelerini kullanırken; İmamoğlu Twitter'dan Kızılay'ın çağrısını alıntılayıp yönetimine tepki olduklarını da not düşerek şu açıklamayı yaptı:

"Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs’tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum."

İşte o paylaşımlar:

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