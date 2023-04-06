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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu milletvekili adayı oluyor

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini teslim etmesine sayılı günler kaldı. Kulislerde konuşulan son iddiaya göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu İstanbul'dan milletvekili adayı yapıyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:40
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Furkan Yazıcıoğlu milletvekili adayı oluyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu milletvekili adayı oluyor
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Abdülkadir Selvi’nin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu, sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun Sivas yerine İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler de vekil listelerini hazırlamaya devam ediyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı tweet'leyen Kılıçdaroğlu şunları yazmıştı: "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

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