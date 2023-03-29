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Son Dakika... Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki kritik görüşme başladı...

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:05
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Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı

Son Dakika... Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi başladı
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 17.00'de bir araya geldi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Kritik görüşmede, Muharrem İnce'nin adaylık konusunun da ele alınması bekleniyor.

Fotoğraf: Hıdır Göktaş

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrilmişti.

Son olarak Memleket Partisi, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin bugün (29 Mart Çarşamba) görüşeceğini duyurmuştu.

 

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