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Selçuk Geçer'den Muharrem İnce’ye: Tarihin çöplüğünde kaybolacak

Ekonomist Selçuk Geçer, 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce‘yi etiketleyerek 'Adam kazandı' göndermesinde bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:07
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Selçuk Geçer Muharrem İnce’ye sert çıktı

Selçuk Geçer'den Muharrem İnce’ye: Tarihin çöplüğünde kaybolacak
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Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama süreci dün tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu, sürecin tamamlanmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı toplayarak aday olmaya hak kazandığını duyurdu.

Muhalefetin ‘oy böldüğü’ için eleştirdiği İnce’ye tepkiler gelmeye devam ediyor. Kendisini eleştiren sanatçılarla ‘sözde sanatçılar’ polemiğine giren, daha sonra özür dileyen İnce’ye bir tepki de Ekonomist Selçuk Geçer’den geldi.

Geçer, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak aday olan Muharrem İnce’yi etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

“BU KEZ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE KAYBOLACAK”

İnce’nin bir önceki genel seçimde kullandığı ‘Adam kazandı’ ifadesini hatırlatan Geçer, “Adam gibi adam, son yıllarda hep kazandı yine kazanacak! Kader seçiminden sonra iki gün buharlaşıp, halka hesap bile vermeden ‘adam kazandı’ diyenlerse bu kez tarihin çöplüğünde kaybolacak. Anlayan anladı…” ifadelerini kullandı.

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