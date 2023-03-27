Muharrem İnce sanatçılardan özür diledi. 'Sözde sanatçılar' ifadesi büyük tepki toplamıştı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Sözde sanatçılar" ifadesini kullanmıştı. Fazıl Say, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz başta olmak üzere çok sayıda sanatçı İnce'nin bu sözlerini eleştirmişti.

İNCE ÖZÜR DİLEDİ: BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Muharrem İnce yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini açıkladı.

İnce, özür mesajında şu ifadelere yer verdi;

John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra açıklama yapan İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki göstererek "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullanmıştı.