Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumuhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi yarın ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaret saati henüz netleşmedi.

Abdülkadir Selvi'ye konuşan Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım...

Kemal Bey benden yaşça büyük. Genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim.

Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir." açıklaması dikkat çekmişti.



