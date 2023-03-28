28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın görüşeceği belirtildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:16
Takip Et

Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek
+
Aa
-

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumuhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı tamamlamasının ardından gözler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi yarın ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaret saati henüz netleşmedi.

Abdülkadir Selvi'ye konuşan Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım...

Kemal Bey benden yaşça büyük. Genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim.

Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir." açıklaması dikkat çekmişti.
 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
3
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
6
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.