Fazıl Say’dan Muharrem İnceye ‘özür’ tepkisi. ‘Adını bir daha duymak istemiyoruz’

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Abdülkadir Selvi’ye röportaj vermiş, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ‘sözde sanatçı’ açıklamalarına tepki göstermesi hakkında konuşmuştu. İnce; "Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Sonra video gönderdim ona, bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi" demişti.

Bunun üzerine ise Fazıl Say sosyal medya hesabı üzerinden İnce’ye cevap verdi. Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Çekilsin yolumuzdan" dedi.

'ADINI BİR DAHA DUYMAK İSTEMİYORUZ'

Fazıl Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda 'gölge etmesin' yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra Muharrem İnce partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

Piyanist Fazıl Say da İnce'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.