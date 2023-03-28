28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fazıl Say’dan Muharrem İnceye ‘özür’ tepkisi. ‘Adını bir daha duymak istemiyoruz’

Fazıl Say’dan Muharrem İnceye ‘özür’ tepkisi. ‘Adını bir daha duymak istemiyoruz’

Piyanist Fazıl Say, Muharrem İnce’nin kendisi hakkında konuşmasına yanıt verdi. Say; ‘gölge etmesin yeterli, çekilsin yolumuzdan’ dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:38
Takip Et

Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye tepki

Fazıl Say’dan Muharrem İnceye ‘özür’ tepkisi. ‘Adını bir daha duymak istemiyoruz’
+
Aa
-

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Abdülkadir Selvi’ye röportaj vermiş, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ‘sözde sanatçı’ açıklamalarına tepki göstermesi hakkında konuşmuştu. İnce; "Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Sonra video gönderdim ona, bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi" demişti.

Bunun üzerine ise Fazıl Say sosyal medya hesabı üzerinden İnce’ye cevap verdi. Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Çekilsin yolumuzdan" dedi.

'ADINI BİR DAHA DUYMAK İSTEMİYORUZ'

Fazıl Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda 'gölge etmesin' yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra Muharrem İnce partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

Piyanist Fazıl Say da İnce'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
3
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
6
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Türkiye'nin çatısına mart karı yağdı
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
﻿Kanserin gelişimini teşvik edenler belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.