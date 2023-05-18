Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne zaman görüşecekleri belli oldu. Türkiye bu görüşmeyi bekliyor

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kaldı. Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yarışacak.

Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2. oranında oy aldı. Oğan'a verilen oylar ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı yarışında kritik öneme sahip olduğu tartışılırken kimin yanıda yer alacağı merak konusu oldu.

İHA’da yer alan bilgilere göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Millet İttifakı paydaşlarının Ankara'da dün yaptığı toplantının ardından, akşam saatlerinde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Sinan Oğan bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.