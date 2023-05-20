Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Babala TV çağrısı: Yabancı yok, seni de bekleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babala TV'deki programa birlikte katılma çağrısı yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Yabancı yok, seni de bekleriz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Babala TV çağrısı: Yabancı yok, seni de bekleriz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından; Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı olan Babala TV’de Mevzular Açık Mikrofon programına katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Uğur’un “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun” paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.”

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