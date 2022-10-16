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Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere 'Bartın' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciasının ardından CHP'li belediyelere talimat verdi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 18:53
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Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere 'Bartın' talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere 'Bartın' talimatı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından 248 CHP’li belediye başkanına yazı gönderildi.

ETKİNLİKLER ERTELENECEK

Yazıda, Bartın Amasra’daki maden faciasının ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu hatırlatılarak, belediyelerden; daha önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.

 

  

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