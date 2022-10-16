İYİ Partili Çömez, Erdoğan’a Mahmet Akif Ersoy’un şiiriyle cevap verdi. Bartın’daki facia için “Kader” demişti

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti rozetini taktığı Tuhan Çömez, Bartın Amasra’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası için “Kader planı” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

"Kader bir insanın ölümü için plan yapmaz. Plansız insanların yönettiği bir ülkede ölüm insanların kaderi olur." ifadelerini kullanan Çömez, Twitter hesabından paylaştığı videoda Erdoğan’a Mehmet Akif Ersoy’un bir şiiri ile cevap verdi.

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkisini Mehmet Akif’in Vaiz Kürsüde şiirinden şu dizelerle dile getirdi:

"Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!"

Çömez, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Madenciye tekme atanı diplomat yaptınız.

Madencinin hakkını arayanı hapse attınız.

Madenciler öldü bu ülkede; ‘Güzel öldü’ dediniz.

Madenciler öldü; ‘Fıtrat’ dediniz, ‘Kader planı’ dediniz.

Kader bir insanın ölümü için plan yapmaz.

Plansız insanların yönettiği bir ülkede ölüm insanların kaderi olur.

Artık istismar siyaseti yapmaktan vazgeçin.

Bakın Mehmet Akif Ersoy, tam bir asır önce sizin gibileri nasıl tanımlıyor;

Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!

Yapmayın; ne dine, ne insanlığa haksızlık etmeyin…

Gelin vazifenizi yapın. Yapsanız da yapmasınız da zaten sandıkta millet sizi tasfiye edecek.

Aydınlık yarınlara, pırıl pırıl günlere bu ülkeyi taşıyacak.

Artık istismar siyaseti değil, hakikat siyaseti yapılacak bu ülkede.

Az kaldı."