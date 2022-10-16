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Bartın’da izinli madenci arkadaşının yerine mesaiye gitmiş. Geride yürek burkan hikayeleri kaldı

Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Kara’nın 1 haftadır izinli olduğu, kaza günü bir arkadaşının yerine bakmak için madene gittiği öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 13:34
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Bartın’da izinli madenci arkadaşının yerine mesaiye gitmiş. Geride yürek burkan hikayeleri kaldı

Bartın’da izinli madenci arkadaşının yerine mesaiye gitmiş. Geride yürek burkan hikayeleri kaldı
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Bartın’ın Amasra ilçesinde Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verilmeye devam ederken arkalarında yürek burkan hikayeler bıraktılar. O hikayelerden biri de 42 yaşındaki Mehmet Kara’ya ait.

Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat bırakan Mehmet Kara'ın facia günü izinli olduğu ortaya çıktı.

İzinli Kara’nın kazanın yaşanacağı gün bir arkadaşının yerine bakmak için maden ocağına gittiği öğrenildi.

"OTOBÜSTE TELEFONDAN ÖĞRENDİM"
Patlama haberini yolda telefondan öğrenen Kara'nın üniversite öğrencisi oğlu ise babasının hasta ve raporlu olduğunu belirterek, "Ben Karabük'teydim, üniversitedeydim. Hafta sonu ailemin yanına geliyordum. Saat 18.00 civarı otobüse bindim buçuk gibi patlama olmuş.

"HEMEN ANNEMİ ARADIM"
Telefonda gördüm hemen annemi aradım. Amasra'ya gelince direk maden ocağına geçtim. Tam bilmiyorum raporluydu galiba hastaydı çünkü." diye konuştu.

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