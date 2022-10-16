Bartın’daki maden faciasının arkasında ne var? TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan ilk inceleme

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Bartın faciasına ilişkin 8 kişilik inceleme heyetinin olay yerinde yaptığı çalışmaları kamuoyuna sundu.

Açıklamalarda, yalnız facia öncesinde değil patlamadan sonra kurtarma çalışmaları sırasında da organizasyonda ciddi eksiklikler olduğu belirtildi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası açıklamasında, metan gazını ölçen sistemin uyarı verip vermediğinin bilinmediği vurgulanarak “Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı. İşçilerin grizu patlaması sonucu yüksek sıcaklık ve basınçla yanarak ya da karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri de belirtildi.

Maden Mühendisleri Odası’nın tespitleri ise şu şekilde sunuldu:

-Grizu patlaması, kritik konsantrasyona ulaşmış metan gazının ve yeterli oksijenin ateş kaynağına ulaşması ile meydana gelir.

-Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbon monoksit zehirlenmeleridir.

-TTK Tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle yürütürken, yerüstündeki kriz yönetimi organizasyonunda önemli aksaklıklar, madencilerin ailelerine bilgi verilmesinde eksikliklere, can kaybı sayısındaki belirsizlikler sebep olmuştur.

SENSÖRLER ÇALIŞMIYOR MUYDU?

-Gaz izleme sistemi verilerine Odamızca ulaşılamamıştır. Metan sensorünün kritik seviyede uyarı verip vermediği, verdiyse ne çeşit önlemler alındığı, uyarı vermediyse nedenlerinin incelenmesi gerekmektedir.

-Amasra TİM’de 500 yeraltı işçisi, 80 yerüstü işçisi ve 142 memur olmak üzere toplam 722 çalışan bulunmaktadır. 16.00-00.00 vardiyasında yeraltı işçisi olarak 82 kişi tertip edilmiştir.

-Ocakta biri üretimde, diğeri de hazırlık safhasında olan iki kartiye mevcuttur. Meydana gelen patlama her iki kartiyeyi de etkilemiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda durumun detayları ortaya çıkacaktır.

-Her maden faciasında ortaya çıkartılan trafo bahanesi burada da kullanılmaya çalışılmış, inandırıcı olmayacağı anlaşıldığında grizu patlaması olduğu gerçeği kabul edilmiştir.