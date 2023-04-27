Kılıçdaroğlu'ndan Bozdağ'a sert çıkış: Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!” dedi.

BOZDAĞ’DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BOZDAĞ’A SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından Bozdağ’ın sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Bozdağ’ın sözlerine ilişkin bir haberi paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.

Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!”