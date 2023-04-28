Kılıçdaroğlu yazdı, AKP 1 saat sonra paylaştı. "Bakalım Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak” demişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ‘şampanya’ açıklamasına yanıt veren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak” ifadelerini kullanmasının ardından AKP, Ayasofya üzerinden propaganda yaptığı videoyu yayınladı.

Kılıçdaroğlu yazdı, AKP 1 saat sonra paylaştı. "Bakalım Ayasofya propagandası ne zaman başlayacak” demişti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" ifadelerine yanıt verdi.

"OYUNU SAKIN BOŞA HARCAMA"

Açıklamasında gençlere seslenen Kılıçdaorğlu, "Ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KUTSALLARI YOK, SADECE PROPAGANDA"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!"

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SADECE 1 SAAT SONRA...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından 1 saat sonra AKP’nin sosyal medya hesabından Ayasofya üzerinden propaganda yapılan bir video yayınlandı.

Söz konusu videoda Nazım Hikmet'in ilk dönem şiirlerinden Sekiz Yüz Elli Yedi şiirine de yer verildi.

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