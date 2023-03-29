Fatih Portakal'dan canlı yayında Bekir Bozdağ'a Sinan Ateş çağrısı

SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni’nde Fatih Portakal, Adalet Bakanı'na Sinan Ateş çağrısında bulunarak, kaybolduğu iddia edilen tutanakların akıbetinin ne olduğunu sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a uzun süredir ekranlarda görünmediğini hatırlatan Portakal, Sinan Ateş suikastında kritik bir konumda olduğu belirtilen ve kaybolduğu iddia edilen tutanağın akıbetini sordu.

“SAYIN ADALET BAKANI, SİNAN ATEŞ OLAYININ TUTANAĞI NEREDE?”

“Sayın adalet bakanı uzun süredir siz de ekranlarda görünmüyorsunuz. Sinan ateş olayının polis tutanağı nerede? İmha mı edildi? DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberiydi. İmha mı edildi yoksa gerçekten kayıtlar altında tutuyor musunuz? Adalet Bakanı ben bunun cevabını istiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, bu sorunun cevabını istiyorum.

Cumhurbaşkanın cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda engel yok diyorsunuz, bu açıklamayı yapıyorsunuz. O zaman o tutanak var mı yok mu?”

SİNAN ATEŞ OLAYININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR”

Geçen hafta da aynı soruyu sorduğunu ve cevap alamadığını belirten Portakal, insanların Sinan Ateş suikastının çözülmesini istediğini belirterek, tutanağın akıbetinin ne olduğunu dair açıklama yapılmasını isteyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Geçen hafta sordum, insan nezaketen cevap verir. Biz boş konuşmuyoruz ki burada, bu evrak yok diyorlar, iddia bu yönde açıklama yapın. Milleti bilgilendirin, onu da yapmıyorsunuz maalesef. Yapmadığınız için de üzülüyorum, insanlar da üzülüyor çünkü Sinan Ateş olayının çözülmesini istiyorlar.”

NE OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikastın soruşturmasında, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan şüpheli Tolgahan Demirbaş'la ilgili gözaltı tutanağının 'kaybolduğu' belirtildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberinde, savcılığın soruşturma dosyasına tutanağın girmediğini belirttiği ve bu nedenle Olcay Kılavuz hakkında herhangi bir işlem yapamadığı ifade edildi.

İsmail Küçükkaya'nın Ailcan Uludağ'dan aktardığı bilgiye göre ise, tutanakta adı geçen polislerin yoğun baskılar sonucu emekli edildiği belirtilmişti.