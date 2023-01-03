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Erdoğan'ın memur ve emeklilere zam açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde TÜİK de vardı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 19:20
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın memur ve emeklilere zam açıklamasına çok sert tepki

Erdoğan'ın memur ve emeklilere zam açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli ve memurlar için yüzde 25 zam açıklamasını müjde olarak duyurmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında TÜİK'e de tepki göstererek "TÜİK Zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek" sözlerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,47 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekliye ek zam verileceğini duyurarak, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan zam muhalefet tarafından yetersiz bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A VİDEOLU TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımı ile, Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını 'müjde' olarak duyurmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zamlara ilişkin açıklamalarına yer verildi. Erdoğan'ın enflasyonun tek haneli rakama düşmesine ilişkin farklı konuşmalarından bölümlerin de paylaşıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısı önünde yaptığı açıklama da yer aldı.

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Uzay Fenercioğlu
3.01.2023 20:03
Herkesin gücü garibana yetiyor.  
 
Emekli Memur 111
3.01.2023 19:45
Enflasyon %64 ise, tum vergilere %124 yapmak ne anlama gelmektedir? Ihracat 1 trilyon dolar dahi olsa dahi bu paradan memur ve emekliye pay mı dusmektedir de zam müjdeli olmaktadir?  
 
Uğur Aktaş
3.01.2023 19:39
Emekliyi ve memurları memnun etseydiniz, önümüzdeki seçimde biraz mücadele edebilirdiniz. Şimdi ortağınızla beraber küme düşmemek için oynarsınız.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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