CHP'nin en düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilsin teklifini AKP ve MHP reddetti

CHP’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en düşük emekli maaşının asgari ücret miktarına yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TÜİK’in verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 oranında arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4.375 LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli ve memurlara yüzde 25 zam yapılacağını açıklamasının ardından en düşük emekli maaşı 4.375 liraya yükseldi. CHP'nin kanun teklifi kabul edilmiş olsaydı en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenerek 8.500 liraya çıkartılacaktı.

TUNCAY ÖZKAN O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın aktardığına göre en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi için CHP’nin verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Özkan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde:

"AKP EMEKLİLERİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ!

En düşük emekli maaşının asgari ücrete (8.506 TL) yükseltilmesi için verdiğimiz kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi."

ERDOĞAN EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 25 ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zamları ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına zammın yüzde 25 olacağını söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den, bölgesinin üretim üssü olan bir ülke konumu haline geldik. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz gerilemeyle güne başladık. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki seneden itibaren hedefimiz bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini veriyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.