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Sokak röportajına katılan yaşlı adam: Bu adam başta kalırsa Türkiye iflas eder

Sokak röportajına katılan yaşlı adam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Bu adam başta kalmaya devam ederse Türkiye iflas eder" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 08:22
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Sokak röportajında yaşlı adam: Bu adam başta kalırsa Türkiye iflas eder

Sokak röportajına katılan yaşlı adam: Bu adam başta kalırsa Türkiye iflas eder
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Siyaset ve gündeme dair yapılan sokak röportajlarına bir yenisi daha katıldı. Sokak röportajına katılan yaşlı bir adamın ifadeleri gündem oldu.

Röportaja katılan yaşlı adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda kalmaya devam ettiği takdirde Türkiye’nin iflas edeceğini söyledi.

TÜRKİYE İFLAS EDİYOR

Emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam “Eğitim seviyesi düşük ülkenin. Türkiye iflas ediyor. Ukrayna’dan buğday, saman getiriyor ya” dedi.

O sırada röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise “Evet saman getiriyor Kılıçdaroğlu yesin diye” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine sinirlenen yaşlı adam “Kılıçdaroğlu gelecek. Millet bundan bıktı. Bir alyans 100’le gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs’a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar” diye konuştu.

“BU ADAM KÖMÜRCÜDÜR MAKARNACIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunmaya devam eden vatandaş ise “Sen bilmiyorsun. Erdoğan giderse Dünya ve Türkiye batar. 100 senede yapılmayanı Erdoğan yaptı” dedi.

Tekrar söz alan yaşlı adam ise “Bu adam kömürcüdür, makarnacıdır” şeklinde konuştu.

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