Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim videosu: Bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin Anneler Günü'ne rastlaması dolayısıyla “Anneler seçecek” notuyla yeni video yayınladı.

Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim videosu: Bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından; “Anneler seçecek” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Videoda; Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı olan Levent Yüksel’in Tuana şarkısına yer verildi.

14 Mayıs seçimlerinin Anneler Günü’nde yapılacak olması nedeniyle, bir annenin çocuğuna seslenişine yer verilen kampanya filminde şu sözler yer aldı:

“14 MAYIS’TA YALNIZCA CUMHURBAŞKANIMIZI SEÇMEYECEĞİM. YAVRUMUN, GÖZÜMÜN NURUNUN GELECEĞİNİ SEÇECEĞİM”

“14 Mayıs’ta yalnızca Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğim. Yavrumun, gözümün nurunun geleceğini seçeceğim. Diğer tüm çocuklarla eşit şartlarda, ezilip büzülmeden, küçümsenip dışlanmadan dimdik durmasını seçeceğim. Adil bir dünyada, korunup kollandığı, şiddetin ve öfkenin ona dokunamadığı bir hayat seçeceğim.

“BU ANNELER GÜNÜNDE SANA HEDİYENİ BEN VERECEĞİM. GELECEĞİNİ”

Okuluyla ilgili içimin hep rahat olduğu bir sistemi seçeceğim. Yavrum. Bu anneler gününde bana ne hediye alacaksın diye düşünme. Çünkü bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim. Geleceğini. Hayat karşına iyi insanlar çıkarsın yavrum.”

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