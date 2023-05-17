Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kozu belli oldu

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki kozu belli oldu. Buna göre, Kılıçdaroğlu EYT’lilerden sonra 2000 sonrası işe girenler için kademeli emeklilik hakkını gündeme getirecek.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kozu belli oldu

EYT'den sonra isyan başlatan 2000 yılı sonrası işe girenlere erken emeklilik sözü vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun planını canlı yayında anlattı.

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu için çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın oylarını artıran 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı ile görüştüğü ve ikinci tur için en büyük kozunu belirlediği iddia edildi.

14 Mayıs seçimleri anketlerde birinci olarak gösterilen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Erdoğan yüzde 49,90, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı.

Seçimler ikinci tura kalırken Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur çalışmalarıyla ilgili olarak Sözcü TV'de dikkat çeken bir iddia geldi. EYT'lilerden sonra onlara da kademeli olarak emeklilik hakkı geliyor.

Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın seçim çalışmalarında 2000 sonrası işe girip emekli olmayan kişilere yönelik yaptığı açıklamalarla oylarını artırdığına, CHP'nin ise bunu atladığına dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu'nun Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı'nı aradığı ve mesaj attığı ifade edilerek "Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız" ifadesi kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU 'NEREDE HATA YAPTIK' DİYE SORDU

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerelerde hata yaptık diyerek bir çalışma başlatmış benim anladığım kadarıyla. Emeklilikte Adalet Derneği diye bir şey var. Bu EYT'lilerden sonra, 2000'den sonra işe başlayan ve emekli olamayan bir grup var.

Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Adalet Derneği'ni telefonla aramış. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı mesaj attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ve konuştuklarını belirterek 'Sesleri de dinlettirdik' dedi.

"Yeniden Refah da Sinan Oğan'da bu kitleye yönelik açıklama yaptılar. Çok yoğun bir kitleden, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız."

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