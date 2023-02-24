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Kim bu ambulansa yol vermeyen. 03 plakalı araç

İstanbul'da bir sürücünün, arkasından gelen ambulansa yol vermeyerek gidişatını engellediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:57
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Kim bu ambulansa yol vermeyen

Kim bu ambulansa yol vermeyen. 03 plakalı araç
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Sosyal medyada yayınlanan ambulansa yer vermeyen sürücü videolarına bir yenisi eklendi.

Mall of İstanbul yakınlarında seyir halinde olan bir şoför, emniyet şeridinden giderek ambulansın önünü kapattı.

Ambulansın siren sesi ve uyarılarını dikkate almayan 03 AEG 089 plakalı sürücü ambulansın önünde ilerlemeye devam etti.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise aynı aracın yolun farklı kısımlarında da ambulansın önüne geçerek hızını yavaşlattığı ve ilerlemesini engellediği görüldü.

O anlar ambulans içerisinden anbean kaydedildi. 

Sosyal medyada paylaşılan videoda ambulansa yer vermeyen sürücüye büyük tepki gösterildi.

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