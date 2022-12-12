'Bala Hatun' 1 milyonluk soru için paylaşım yaptı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün gece yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu. 1 milyon TL'lik soruyu açtırma başarısı gösteren Batu Alıcı, milyonları ekran başına kilitledi. Batu Alıcı, yanıtı Bala Hatun olan "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekildi.

Yeni bölüm 1 Milyon TL'lik soruyla başladı. Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu.

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi.

'BALA HATUN'UNDAN PAYLAŞIM!

Geceye damga vuran soruya Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de kayıtsız kalamadı. Özge Törer, söz konusu soruyu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HİÇ Mİ KURULUŞ OSMAN İZLEMEDİN BATU"

Kuruluş Osman'da da geçen Bala Hatun karakteri yarışmacı tarafından bulunamayınca bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç ve esprili yorumlar yapılmasına sebep oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...