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Genç yarışmacı Atatürk ile ilgili soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk ile ilgili 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:20
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında genç yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk sorusuna doğru cevap vererek 1 milyonluk soruya hak kazandı

Genç yarışmacı Atatürk ile ilgili soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, Atatürk ile ilgili 11'inci soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmayı başardı.

 

ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU

1 milyon liralık 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

SON SORUYU AÇTIRDI

Soruya doğru yanıt veren Alıcı, 1 milyon liralık 12. soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.

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Vatandaş
5.12.2022 11:03
Zonguldak cevap C demişler , A ne alaka ? Atatürk düşmanı mısın kardeş , Ercüment sen ne saçmalıyorsun ? Ataya laf atıyorsan kunduz sensin değilsen üstüne alınma.  
 
zonguldak
5.12.2022 10:46
cevap:a olmalı bence  
 
Ercüment Çözer
5.12.2022 10:44
Hay bin kunduz , vakit bitmiş, zil çalmış. Şikeli yarışma ...  
 
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