Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı. Kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı yarışmada Oktay Kaynarca, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

1 milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçen Oktay Kaynarca, soruyu bilemedi ve riske girmek istemediğini söyleyerek 400 bin liralık ödülle ayrıldı.

İşte 1 milyon liralık o soru:

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A: 5 Ekim 1582

B: 15 Ekim 1582 (Doğru cevap)

C: 5 Kasım 1582

D: 15 Kasım 1582

TAKVİMLER ARASI HESAP

Miladi Takvim 4 Ekim 1582'de tanıtıldı ve onu Jülyen Takvimine göre yeniden düzenlemek için, doğrudan 15 Ekim'e geçerek on günü ortadan kaldırmak gerekiyordu. 14 Ekim'e kadar kimse doğmadı, kimse ölmedi.

1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.