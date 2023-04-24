'Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi gündem oldu. İzleyenler ''Yuh artık daha neler''yorumu yaptı

Uzun süre ara verdikten sonra ekranlara dönen Kim Milyoner Olmak İster'deki soru gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğu olan üniversite öğrencisi "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı nedir?" sorusunu bilemeyince gündem oldu.