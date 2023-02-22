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  • Deprem bölgesinde Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan çocuğun eline para vermişler. Sosyal medya yine yakaladı

Deprem bölgesinde Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan çocuğun eline para vermişler. Sosyal medya yine yakaladı

Erdoğan ile Bahçeli'ye sarılan çocuğun elinde 200 lira olması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:35
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Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan depremzede çocuğun eline bakın

Deprem bölgesinde Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan çocuğun eline para vermişler. Sosyal medya yine yakaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Osmaniye'ye geldi.

Depremzedeler için kurulan çadır kentte vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konut sorunu ve diğer sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır, Rabb'im sabırlar versin. Dediğim gibi bir yıl müsaade edin, sizi aç açıkta bırakmayız. Sizler bize emanetsiniz." dedi.

Ziyarette en dikkat çeken kare ise Erdoğan ile Bahçeli’ye bir çocuğun sarılması oldu. 

Çocuğun sol elinde 200 lira olması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılırken “Böyle bir sevgiyi parayla satın alamazsı... Ulan... Çocuğun sol eline bakın”, "Çocuğun eline 200 lira vermişler, koş amcalara demişler" yorumları yapıldı


 



yenicaggazetesi.com.tr

 

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