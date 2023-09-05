Kırklareli'nde sel felaketi: 5 kişi aranıyor

Kırklareli su baskını nedeniyle teyakkuzda. Demirköy bölgesi sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölge oldu. Demirköy Belediye Başkanı beş kişiden haber alamadıklarını ifade etti.

KAYNAK: İHA
Kırklareli'nde sel felaketi: 5 kişi aranıyor

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı.. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gül, beş kişiden haber alamadıklarını ifade etti.
Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.
EKİPLER TEYAKKUZDA
Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. Demirköy Belediye Başkanı dört kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ SEL BÖLGESİNDE

Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.
Bu arada yağış nedeniyle yatağından çıkan Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akışı devam ediyor.
Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın dolayısıyla yol trafiğe kapalı tutuluyor.

Fotoğraflar:AA-İHA

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