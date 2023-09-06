Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi

Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: İHA
Kırklareli'ndeki sel felaketindeki can kabı 5'e yükseldi

Kırklareli'nde sel felaketindeki can kaybı yükseliyor. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü.

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Dün sabahtan itibaren bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare, karayolları ekipleri sevk edilerek, 310 personel ile 1 uçak ve 2 helikopter, 25 araç ve iş makinesi ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarında dün 6 kişi mahsur kaldığı bölgelerden kurtarılırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda 2 işinin daha cesedini buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 1 kişi de aranıyor.

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BAKAN KOCA: DOKTOR VE EŞİ KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırklareli'deki selde bir doktor ve eşinin de kayıp olduğunu açıkladı. Koca, "Kırklareli'deki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" ifadelerini kullandı.

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