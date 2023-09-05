İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Başakşehir- Kayaşehir metro hattının Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde bakanlıkça yapıldı ve hattın ödemesinin İBB’den hala kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Valiliğin açıklamasının ardından İstanbul’da sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir’de metro istasyonu yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle istasyonun kapatıldığı belirtildi.

BAKANLIK AYRINTISI

Yayılan görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi eleştirilerin hedefi haline geldi fakat gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerdeki Başakşehir- Kayaşehir metro hattının Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde bakanlıkça yapıldığı ce hattın ödemesinin İBB’den hala kesildiği ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel vurdu. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi
Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor
Bulgaristan’ı sel vurdu: 2 ölü
Bulgaristan’ı sel vurdu: 2 ölü
Kırklareli'nde sel felaketi: 2 ölü 4 kayıp
Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu: Ellerimden kayıp gitti
Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu: Ellerimden kayıp gitti
Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü 5 kayıp
Sele kapılan ev sürüklendi
Kırklareli'nde sel felaketi: 5 kişi aranıyor
Aydın sele teslim. Yolları çamur kapladı
Sivas'ta sel birçok köy yolunu kapattı
Sivas'ta sel birçok köy yolunu kapattı
Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü
Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Son Dakika... İmamoğlu AKOM'da açıklama yapıyor Güncel
Son Dakika... İmamoğlu AKOM'da açıklama yapıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı Güncel
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi Güncel
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı Spor
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı Magazin
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı
Esenyurt'ta estetik yaptıran Amerikalı kadın fenalaşarak öldü Güncel
Esenyurt'ta estetik yaptıran Amerikalı kadın fenalaşarak öldü