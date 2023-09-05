İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Valiliğin açıklamasının ardından İstanbul’da sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir’de metro istasyonu yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle istasyonun kapatıldığı belirtildi.

BAKANLIK AYRINTISI

Yayılan görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi eleştirilerin hedefi haline geldi fakat gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerdeki Başakşehir- Kayaşehir metro hattının Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde bakanlıkça yapıldığı ce hattın ödemesinin İBB’den hala kesildiği ortaya çıktı.