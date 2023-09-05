Kırklareli'nde sel felaketi: 1 ölü 5 kayıp

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Bölgede ormanda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ KAYIP

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Gün ''5 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Yoğun yağış etkisini yitirdi. İlçe merkezinde sorun yok. Demirköy-İğneada yolu kontrollü ulaşıma açıldı. Kayıp kişilerin turist olarak geldikleri 4'ü yetişkin 1'i çocuk olduğu söyleniyor.'' dedi.

DHA: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Demirören Haber Ajansı (DHA), İğneada'da sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

DEMİRKÖY-İĞNEADA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol bir süre ulaşıma kapandı.

İŞ MAKİNESİ SELİN ORTASINDA KALDI

Bölgede yol ve köprü çalışması yapan kara yollarına bağlı bir iş makinesi akıntının ortasında kaldı. Suyun yükseldiğini gören operatör öncesinde araçtan çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne gitti.