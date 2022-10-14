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Kilosu 200 TL'ye dayandı 2 ay sonra 250 TL olacak. Kahvaltının vazgeçilmeziydi

Süt ve süt ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin fiyatı da aldı başını gitti. Sektör temsilcileri, ''Yılbaşından sonra 250 TL'ye peynir bulabilirseniz, içeriğini inceletmeniz de gerekebilir'' dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:39
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İşte size uçan Türkiye. Beyaz Peynir kahvaltının vazgeçilmeziydi. Kilosu 200 TL'ye dayandı 2 ay sonra 250 TL olacak

Kilosu 200 TL'ye dayandı 2 ay sonra 250 TL olacak. Kahvaltının vazgeçilmeziydi
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Haber3'te yer alan bilgiye göre, enflasyon ve dolarda yaşanan artış, süt üreticilerini vurdu. Bir de buna maliyetinin altında çiğ süt fiyatının verilmesi, süt ineklerinin kesiminin devam edebileceği olarak yorumlandı. Sektör temsilcileri fiyatların daha da artacağı uyarısında bulunurken vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayetçi durumda.

PEYNİR FİYATLARI CEP YAKIYOR

Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışı vatandaşları isyan ettirdi. Eminönü'nde peynir fiyatları 115-189 TL arasında değişiyor. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "Yılbaşından sonra 250 TL'ye peynir bulabilirseniz, içeriğini inceletmeniz de gerekebilir" dedi.

Solakoğlu üreticinin zarar ettiğini ve elindeki inekleri kesime gönderdiklerini ifade etti. TÜİK rakamlarına göre ilk 6 ayda toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı, inek peyniri üretiminde düşüş ise yüzde 5.5.

BORÇ ALARAK PEYNİR ALDI

Eminönü'nde bir vatandaş eşi hamile olduğu için borç alarak bir defaya mahsus olmak üzere peynire 150 TL verdiğini söyledi. Tüketiciler sadece peynir değil, kahvaltılık yumurta ve zeytin almakta da zorlanıyor. Zeytinin kilosu 50-90 TL arasında değişirken vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.
Süt üreticileri, devlet desteği ve çiğ süt fiyatlarının gerçekçi hesaplanmasını istiyor.

 

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sssss
14.10.2022 11:10
memleketi bu hale getirenlerin şah damarları patlamış hale milleti din yalanı ile kandırıyorlar  
 
Maçkalı
14.10.2022 10:52
Sıkıntıya dūşmeyin Dolar maaşlı olduğu söylenen m.v.limiz dolarlarını bozduracağını söyledi peynir 7-8 liraya dūşecek.👌👌👌👌  
 
Ateş oğlu 14 10 2022
14.10.2022 10:48
Tarım ülkesi Turkiyeyi ve halkını peynir yiyemez duruma getirenler unutmayın Allahinda adaleti var eğer inaniyorsaniz  
 
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