Erdoğan büyük müjde olarak açıklamıştı. Kırmızı ette indirim rafa kaldırıldı

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Kredi Marketlerde kırmızı ette yüzde 30-35 indirim hayata geçirilmeden rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile görüştüğünü ve büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacaklarını belirmişti. Erdoğan’ın bu açıklamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Tarım Kredi Marketlerde kırmızı ette yüzde 30-35 indirim hayata geçirilemedi.

GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSEK ENFLASYONUN ÜSTÜ TARIM KREDİ MARKETLERDE UCUZ GIDA ALGISI İLE ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI!

Tarım Kredi Marketler üzerinden sözde artan gıda fiyatlarına karşı ucuz gıda algısı oluşturulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kırmızı ette yüzde 30-35 indirim hiçbir şekilde uygulanmadan rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı tarafından halka büyük bir müjde olarak açıklanmasına rağmen ette yüzde 30-35 indirimin hiçbir şekilde uygulanmadan rafa kaldırılırken, Tarım Kredi Marketler tarafından konuyla ilgili bir açıklamanın yapılmaması da anlamlı bulundu.

KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 İNDİRİM NEDEN UYGULANMADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile görüştüğünü ve büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35 indirim yapacaklarını söylediğini dile getirmişti. Erdoğan’ın bu açıklaması ette büyük indirim diye halka sunulurken, söz konusu indirim hiçbir şekilde uygulanmadı.

Tarım Kredi Marketler, kırmızı ette yüzde 30-35 indirim vaadi aslında kendi sattığı ette değil Et ve Süt Kurumu’ndan tedarik edeceği et üzerinden yapacaktı. Et ve Süt Kurumu’ndan tedarik edilecek etin de yüzde 30-35 indirimle satılması ve ESK’nın da bu yoğunlukta Tarım Kredi Marketlere et tedariki yapması mümkün olmamasına rağmen kamuoyu günlerce ucuz et algısı ile meşgul edildi. İndirimli et almak için Tarım Kredi Marketlere giden vatandaşlar her seferinde eli boş döndü.

GENEL MÜDÜRÜN CUMHURBAŞKANI ERDĞAN’A AÇIKLATTIĞI ETTE İNDİM HAYAL OLDU!

Başlangıçta, Tarım Kredi Marketlerde ESK’nın et reyonlarının açılacağı, bunun çalışmasının devam ettiği kaydedilirken, bu uygulamadan bir sonuç alınamadı. Daha sonra paketleme üzerinden bir formül bulunmaya çalışıldı. Bu formüle göre ESK, eti karkas olarak Tarım Kredi Marketlere verecek, Tarım Kredi Marketler de bu eti paketleyerek satacaktı. Ancak burada da ESK, bu yoğunlukta eti karşımalarının mümkün olmadığını belirterek, Tarım Kredi Marketlere düşük fiyattan et satmaya yanaşmadı. Durum böyle olunca Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vadettiği ve Erdoğan tarafından Ağustos ayında kamuoyuna büyük bir müjde olarak açıklanan ette yüzde 30-35 indirim hiç uygulanmadan rafa kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI GENEL MÜDÜR TARAFINDAN AÇIĞA DÜŞÜRÜLDÜ!

Mevcut durum, Tarım Kredi Marketlerin siyasetin bir malzemesi haline getirildiğini gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından açığa düşürülmesi de dikkat çekti.