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Akaryakıttan sonra alkole de bir zam daha geldi

Türkiye güne zam haberleriyle merhaba dedi. Akaryakıt ürünlerinden sonra alkollü içeceklere de zam geldiğini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar açıkladı. Zamlara vatandaşlar tepki gösterirken, en ucuz 1 litrelik Yeni Rakı'nın fiyatı 545 TL oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:08
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Cumartesi sabahı öpücük yağmuru devam ediyor. Akaryakıttan sonra alkole de bir zam daha geldi

Akaryakıttan sonra alkole de bir zam daha geldi
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Bütçe açığını kapatmak için içki, sigara ve akaryakıta zam üstüne zam yapılmaya devam ediliyor. Bugünün ilk zam haberi akaryakıttan geldi. Dünyanın birçok ülkesi petrol fiyatlarının inişe geçmeye devam etmesi üzerine pompa fiyatlarında indirime giderken, Türkiye'de ise zam üstüne zam yapılıyor.

Kalorifer yakıtı kalyakın litre fiyatı 67 kuruş arttı. Fuel oil fiyatında 16 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına ise 57 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.

İnsanların "Bu neyin zammı" demesine fırsat kalmadan, alkollü içecek gruplarına yapılan zammın haberi duyuldu. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zamla yatıp zamla kalktıklarını belirten bir vatandaş "Bunlarda insaf kalmamış. Tüm Avrupa ülkeleri benzin ve motorin başta olmak üzere fiyatı düşün petrol ürünlerinde indirim yaparken, Türkiye'de zam yapılıyor. Bütçedeki açığı hükümet vatandaşından çıkartmaya devam ediyor. Türk insanı yiyecek bir dilim ekmeğin peşine düşmüş" dedi.

Alkol zammına tepki gösteren başka bir vatandaş ise "Millet alkol ve tütün ürünlerini bıraksa ülke iflas eder. 1 litre Yeni Rakı 545 TL olmuş. Onun da tadı tat değil. Tat almak isteyenler aynı litre rakıya daha fazlasını ödemek zorunda. Millet rakı üretimi yapmayıp da ne yapsın. Türk insanı ölümü göze alarak sahte rakı içiyor. Yılbaşından önce bir zam daha yaparlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Zamlı liste şu şekilde:

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Tekin Sofuoğlu
1.10.2022 14:02
Gün gelecek, ekonomiyi kurtarma görevi sarhoşlara düşecek, diyen 80'lerin Basri'si büyüksün.  
 
Derya
1.10.2022 13:33
Zenginin kur korumalı mevduat faizlerinin parası nasıl çıkarılacak.  
 
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