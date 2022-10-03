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Remzi Özdemir TÜİK'in bombasından sonra dolarda ne olacağını açıkladı. Tedbirinizi alın diyerek uyardı

Enflasyon rakamlarını ENAG yüzde 186,27 olarak açıklarken TÜİK yüzde 83,45 olarak açıkladı. Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir duruma "Market etiketlerinin aylık değil hatta haftalık bile olmayıp günlük değiştiği bir ülkede resmi enflasyon yüzde 3 çıkıyorsa bunun mucize olduğuna inanmak lazım" diyerek tepki gösterdi ve dolarda ne olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:47
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Doları euroyu önceden bilen Remzi Özdemir TÜİK'in bombasından sonra dolarda ne olacağını açıkladı. Tedbirinizi alın diyerek uyardı

Remzi Özdemir TÜİK'in bombasından sonra dolarda ne olacağını açıkladı. Tedbirinizi alın diyerek uyardı
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TÜİK, ENAG'ın yüzde 186,27 olarak açıkladığı enflasyona yüzde 83,45 dedi. Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir 'Kur ve ekonomi için alarm çalmaya başladı' diyerek uyardı: "Tedbirinizi alın..."

İşte Remzi Özdemir'in konuyla ilgili yorumu:

"TÜİK gerçekten bir mucize göstererek Eylül ayı enflasyonu yüzde 3 olarak açıkladı. 

Bu bir mucize mi?

Evet! Kesinlikle mucize. Çünkü market etiketlerinin aylık değil hatta haftalık bile olmayıp günlük değiştiği bir ülkede resmi enflasyon yüzde 3 çıkıyorsa bunun mucize olduğuna inanmak lazım.

Bunu TUİK başardı. Merkez Bankası’nın esas görevi fiyat istikrarı. Yani enflasyonu düşürmek. Bütün dünyada bu görevi Merkez Bankaları yapıyor. 

Mesela FED geçen hafta bir açıklama yaptı ve enflasyonu acil düşürmek ilk görevimiz dedi.

Bizde bu görevi Merkez Bankası’ndan TUİK’in devraldığını görüyoruz.
Peki bir ülkenin resmi istatistik kurumu neden enflasyonu düşük göstermek ister?

Bunun tek bir nedeni var ücretlilere enflasyon oranında zam yapılmaması için. Şu anda enflasyon gerek ENAG gerekse İTO’ya göre yüzde 100’ün üzerinde. Ortalama fiyat artışı yüzde 150 civarında.

Bu oranda memur ve emekliye zam yapıldığını düşünün?

Devletin daha çok ödemesi anlamına gelir. 

Tabii ki bir de olayın özel sektör tarafı var. Milyonlarca kişiye iş dünyası mecburen daha yüksek ücret ödemek zorunda. 

İşte bunlar için enflasyon mucizesi yaratılıyor.

Peki yatırım araçlarını nasıl etkiler bu enflasyon?

Resmi enflasyonu kabul ederek yorumlamak gerekirse, Türkiye bu kadar yüksek enflasyon yaşanan bir ortamda kuru daha fazla baskılayamayacak. Sağlıklı olan Türk lirasının enflasyon oranında değer kaybı. Bunun üstü de zararlı altı da.

Ancak Türkiye’de her şey allak bullak olduğu için sağlıklı giden bir şey yok.

Ekim ayı Türkiye için sıkıntılı bir dönem.

3 büyük bankanın sendikasyon ödemesi var. Akbank, Yapı Kredi ve TEBin yaklaşık 2 milyar dolar sendikasyon ödemesi olacak. Bu bankalar ya gidip yurtdışından tefeci faiziyle bu borçları yenileyecek ya da kasadan ödeyecek.

Geçen hafta Hazine 2 milyar doları kasadan ödedi. Çünkü  yüzde 13 dolar faizi ödeyen hükümet olmamak için.

Bu bankalar sermaye olarak çok güçlü. Yani ellerinde bu borcu tefeci faizi ile yenilemek yerine ödeyecekleri dolar bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’den en az 2 milyar dolar daha çıkacak. 

Kur ve ekonomi için alarm çalmaya başladı.

AKP ise halen işi algı ve sanal mucizelerle çözmeye çalışıyor.

Önümüz kış bireysel olarak tedbirinizi alın."
 

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Yok Canim
3.10.2022 13:54
ENAG TUIK + 100  
 
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