Akaryakıta zam geldi

Akit'in haberine göre, haftanın son iş gününü Brent petrol, 87,25 dolardan kapattı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu oranlar, tüm petrol ürünlerinde indirime gidilmesine neden oldu. Dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt ve benzin ile motorinin fiyatı indirildi.

Türkiye'yi ise indirim pas geçti. Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı zamlamndı. Kalorifer yakıtı olan kalyakın litre fiyatı 67 kuruş arttı. Fuel oil fiyatında 16 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına ise 57 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.

SIRADA BENZİN VE MOTORİN VAR

Zam ile birlikte İstanbul'da güncel kalorifer yakıtının fiyatı 18.84 TL/lt, fuel oilin fiyatı 16.07 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 8.83 TL/lt oldu.

4 Ekim Salı günü, motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelecek. Son dakika değişikliği olmazsa söz konusu zam 4 Ekim Salı günü saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.