Kışın artan kabızlığa iyi gelen besinler

Kış mevsiminde artan kabızlıktan kurtulmak için aç karnına yiyeceğiniz besinler dikkat çekti. Bağırsak sağlığıyla ilgili sorunlardan kaçınmak için kışın beslenme düzeninizi değiştirmek gerektiği vurgulandı. Öğünlerinize daha fazla lif, bitki, baharat, mevsim meyveleri ve sebzeleri eklemek önemli olduğunun altı çizildi.

Daha az su tüketmek, daha az egzersiz yapmak, çok fazla çay ve kahve içmek ve yeterince yüksek lifli yiyecekler yememek bizi kabızlığa duyarlı hale getirebildiği vurgulandı.

Kışın kabızlık, bağırsak hareketleri normal olan kişilerde bile yaygın görülür. Kabızlık, bir kişi haftada üçten az tuvalete çıktığında ortaya çıkar. Sadece müshil tüketmek kabızlık için kalıcı bir çözüm değildir. Kabızlıkla savaşmaya yardımcı olabilecek besinlerin tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN TÜKETİLECEK BESİNLER…

1- Hurma

2- Çemen otu tohumları

3- İnek yağı

4- Üzüm

KIŞIN KABIZLIK NEDEN ARTAR?

Kış aylarında havalar soğuduğu için susuzluk oranının azaldığı biliniyor. Susuzluğun ise kabızlık riskini artırdığı biliniyor.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kabız olur.

Kabızlık genellikle çok ciddi bir sağlık sorununa neden olmasa da, semptomları geçtiğinde birey kendisini çok daha rahat hissedecektir.

Bağırsak hareketleri arasındaki normal süre kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde üç kez büyük tuvalete çıkarken, diğerleri haftada sadece birkaç defa tuvalete çıkar. Ancak üç veya daha fazla gün tuvalete çıkmamak için çok uzun bir süredir. Normal şartlarda üçüncü günden sonra tuvalete çıkmak dışkının sertleşmesinden dolayı zorlaşır. Haftada üç defadan daha az büyük tuvalet yapılması durumu kabızlık olarak tanımlanır.