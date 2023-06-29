Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlunu konuşuyor

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Ünlü çift bu güne kadar bebeklerinin yüzünü hiç göstermemişti.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GİZLEMEDİLER

Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi. Kurt Efe altın sarısı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerl'in oğulları Efe’nin babasına benzerliği ise dikkat çekti.

İkilinin oğlunu görenler "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" yorumları yaptı.