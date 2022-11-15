Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci, Yakamoz S-245'den sonra 'Aile' dizisinde buluştu

Son olarak Netflix yapımları Yakamoz S-245 dizisiyle ve Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa Aile dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Heyecanla beklenen dizisinin kadrosuna Özge Özpirinçci de dahil oldu.

Senaryo nedeniyle Kral Kaybederse dizisiyle olan anlaşmasını noktalayan Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S-245'de birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci ile yeniden partner oldu.

YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tatlıtuğ dizide Aslan adlı kalabalık bir ailesi olan Volta gece kulübü işletmecisine hayat verecek. Dizinin senaryosunu ise "İlk ve Son" dizisini de yazan Hakan Bonomo kaleme alıyor. Özge Özpirinçci, dizide Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek. 'Ail dizisi Show TV'de yayınlanacak.