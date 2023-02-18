Tuba Ünsal'dan Taha Duymaz paylaşımı

Sosyal medyada yayınladığı yemek tarifi videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz'a, deprem felaketinin 12'nci gününde ulaşıldı. Hatay'da ailesiyle birlikte sekiz katlı binanın zemin katında depreme yakalanan Duymaz'ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oyuncu Tuba Ünsal, acı haber sonrası Taha Duymaz ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Ünsal şöyle dedi: "Ah güzel kardeşim. keşke sete geldiğinde fotoğraf çekilmekten daha fazlasını yapabilseydim. Keşke. Ölen her can bizim uyanışımız için feda edilmiş canlardır. Ruhlarınız huzur bulsun. Biz öyle kenetlendik öyle kendimize geldik ki Türk olmanın güzelliğinin minneti içindeyiz."