Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 9. gününde halen enkaz altından insanlar kurturılmaya devam ederken, milyonlarca kişi de depremzedeler için yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu isimlerden biri olan Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla günlerdir neredeyse hiç ara vermeden yoğun bir tempoda koşturduğunu belirtti. Sürekli olarak depremzedeler için organizasyonlar düzenlediğini söyleyen Ünsal, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Hükümet yetkililerinin bu tarz organizasyonlarda daha fazla öne çıkması gerektiği imasında bulunan Ünsal şunları yazdı:

"Günlerdir uyumadan WhatsApp gruplarında organizasyon yapıyoruz. Çocuklu aileler için ayrı organizasyon evsiz kalanlar için ayrı, enkaz altındakiler için ayrı...

Yanlış anlamayın asla şikayet etmiyorum. Ne gerekiyorsa canla başla aylarca yapmaya da hazırım.

Ama neden biz? Neden her şeye biz koşuyoruz? Neden?"