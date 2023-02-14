14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz

Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz

Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzedelere yardım için canla başla koşturmaya devam ettiklerini söylerken, bu konuda asıl emek göstermesi gereken hükümet yetkililerine sitemde bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:53
Takip Et

Oyuncu Tuba Ünsal depremzedelere yapılan yardımlara dair soru sordu

Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 9. gününde halen enkaz altından insanlar kurturılmaya devam ederken, milyonlarca kişi de depremzedeler için yardım çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu isimlerden biri olan Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla günlerdir neredeyse hiç ara vermeden yoğun bir tempoda koşturduğunu belirtti. Sürekli olarak depremzedeler için organizasyonlar düzenlediğini söyleyen Ünsal, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Hükümet yetkililerinin bu tarz organizasyonlarda daha fazla öne çıkması gerektiği imasında bulunan Ünsal şunları yazdı:

"Günlerdir uyumadan WhatsApp gruplarında organizasyon yapıyoruz. Çocuklu aileler için ayrı organizasyon evsiz kalanlar için ayrı, enkaz altındakiler için ayrı... 

Yanlış anlamayın asla şikayet etmiyorum. Ne gerekiyorsa canla başla aylarca yapmaya da hazırım. 

Ama neden biz? Neden her şeye biz koşuyoruz? Neden?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
2
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
3
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
4
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
6
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
7
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Kamboçya'dan Türkiye'ye 100 bin dolar değerinde insani yardım
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
﻿Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.